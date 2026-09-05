Şanlıurfa’da minibüs TIR'a çarptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı
Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunda lastiği patladığı için yol kenarında bekleyen TIR7a minibüs çarptı. Kazada minibüste bulunan iki kişi yaşamını yitirirken, sürücü ve bir yolcu ağır yaralandı
Şanlıurfa’da yol kenarında bekleyen TIR'a minibüsün çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.
MİNİBÜS TIRA ARKADAN ÇARPTI
Kaza, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun Suruç ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa’dan Gaziantep istikametine seyir halinde olan Sait A. yönetimindeki minibüs, lastiği patladığı için yol kenarında bekleyen Beşir D.’nin kullandığı TIR'a arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle minibüs hurdaya dönerken, araçta bulunan Mihriban Aşan (50) ile Bedir Aşan (11) olay yerinde yaşamını yitirdi.
2 KİŞİNİN SAĞLIK DURUMU AĞIR
Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Sait A. ile Felekmiş A. (18), olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan iki yaralının sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.