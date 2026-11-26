Silopi'de hastane bahçesinde 580 fidan dikildi
Şırnak Silopi Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek binası bahçesine 580 fidan toprakla buluşturuldu
Giriş: 26 Kasım 2026 - 14:08 Güncelleme:
Silopi Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek binası bahçesinde yapılan ağaçlandırma çalışmasına katılan hastane personeli, fidan dikti, sulama için damla sistemi yerleştirdi.
Hastane Başhekim Yardımcısı Dr. Raşit Kılıç, ilk etapta Çocuk Hastanesi bahçesine 2 ve 3 yaşlarında 53 fidan diktiklerini belirterek, yeni hastane bahçesine ise farklı yaşlarda toplam 580 fidanı toprakla buluşturduklarını kaydetti.
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