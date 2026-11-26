Cem Dizdar'dan Galatasaray yorumu! "Savunmanın ne olduğunu zihnimize nakşetti!"

Ali Sami Yen'de İngilizlere geçit yok! Galatasaray, Aston Villa karşısında nasıl bir oyun ortaya koydu? Cem Dizdar, Galatasaray'ın Aston Villa karşısındaki performansını çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Cem Dizdar'a göre Galatasaray'ın en dikkat çeken özelliği hücumdaki etkinliğinden ziyade savunma d... Daha Fazla Göster Ali Sami Yen'de İngilizlere geçit yok! Galatasaray, Aston Villa karşısında nasıl bir oyun ortaya koydu? Cem Dizdar, Galatasaray'ın Aston Villa karşısındaki performansını çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Cem Dizdar'a göre Galatasaray'ın en dikkat çeken özelliği hücumdaki etkinliğinden ziyade savunma disiplini ve doğru oyun anlayışıydı. Peki Galatasaray gerçekten nasıl oynadı? Aston Villa neden istediği karşılığı veremedi? İşte Cem Dizdar'ın maç değerlendirmesi... Daha Az Göster