Bakan Gürlek: Ankara, İstanbul ve Edirne'de 3 ayrı operasyon gerçekleştirildi
Bakan Gürlek: Hedefimiz açıktır: Sokaklarımızı güvenli tutmak, gençlerimizi suç örgütlerinden korumak, yasa dışı bahis ağlarını çökertmek ve suç örgütlerinin ekonomik kaynaklarını kurutmaktır. Bu doğrultuda bugün Ankara, İstanbul ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinesinde yürütülen 3 ayrı soruşturma kapsamında operasyonlar gerçekleştirilmiştir.
Giriş: 27 Ekim 2026 - 10:12 Güncelleme:
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