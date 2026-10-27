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        Haberler Gündem Politika Bakan Gürlek: Ankara, İstanbul ve Edirne'de 3 ayrı operasyon gerçekleştirildi

        Bakan Gürlek: Ankara, İstanbul ve Edirne'de 3 ayrı operasyon gerçekleştirildi

        Bakan Gürlek: Hedefimiz açıktır: Sokaklarımızı güvenli tutmak, gençlerimizi suç örgütlerinden korumak, yasa dışı bahis ağlarını çökertmek ve suç örgütlerinin ekonomik kaynaklarını kurutmaktır. Bu doğrultuda bugün Ankara, İstanbul ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinesinde yürütülen 3 ayrı soruşturma kapsamında operasyonlar gerçekleştirilmiştir.

        Giriş: 27 Ekim 2026 - 10:12 Güncelleme:
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        Bakan Gürlek: Ankara, İstanbul ve Edirne'de 3 ayrı operasyon gerçekleştirildi

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