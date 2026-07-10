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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nurettin Topçu’yu vefatının 51’inci yılında andı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nurettin Topçu’yu vefatının 51’inci yılında andı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yazar ve öğretmen Nurettin Topçu'yu vefatının 51'inci yılında sosyal medyada yaptığı paylaşımında andı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 16:29 Güncelleme:
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        Nurettin Topçu'yu andı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyolog, felsefeci, yazar ve öğretmen Nurettin Topçu'yu vefatının 51'inci yılında andı.

        DHA'daki habere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Büyük mütefekkir, sosyolog, yazar ve öğretmen Nurettin Topçu'yu vefatının 51'inci yılında rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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