Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nurettin Topçu’yu vefatının 51’inci yılında andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yazar ve öğretmen Nurettin Topçu'yu vefatının 51'inci yılında sosyal medyada yaptığı paylaşımında andı
Giriş: 10 Temmuz 2026 - 16:29 Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyolog, felsefeci, yazar ve öğretmen Nurettin Topçu'yu vefatının 51'inci yılında andı.
DHA'daki habere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Büyük mütefekkir, sosyolog, yazar ve öğretmen Nurettin Topçu'yu vefatının 51'inci yılında rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ