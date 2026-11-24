DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin "Türkiye toplumunun tamamı artık Meclis'ten çıkan bu 'Çerçeve Yasa'nın Milli Güvenlik Kurulu kararının teyit ve tespit engellilerden kurtulması gerektiğini ifade ediyor." dedi.

Hatimoğulları, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, iktidarın aile ve kadına yönelik politikalarını eleştirdi.

Öldürülen ve tutuklanan bazı kadınların isimlerini anan Hatimoğulları, "İktidarın kadın politikası dediği şey, kadını erkeğe bağımlı kılmak, hayatlarımız üzerindeki denetim ve baskıları arttırmak." dedi.

2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini anımsatan Hatimoğulları, "Siz kimi ve neyi koruyorsunuz? Ne koruyorsunuz? Kadınlar şiddetin alasını görüyor. Kadınlar her gün katlediliyor. Kadınlar her gün şiddet görüyor. Ev içinde, iş yerinde, sokakta şiddet görüyor. Tanımadığı erkekler tarafından darp edilebiliyor kadınlar." ifadelerini kullandı.

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"HAKKIMIZ OLANI İSTİYORUZ"

Hatimoğulları, Meclis'te 2027 yılı bütçesinin görüşüldüğünü anımsatarak, bütçede kadınlara yönelik bir şey olmadığını ileri sürdü.

Bütçeden kadınların payını istediklerini aktaran Hatimoğulları, "Biz lütuf istemiyoruz, hakkımız olanı istiyoruz. Bu ülkenin bir yurttaşı olarak istiyoruz bunları. Haftalardır partimiz ve kadın meclisimiz alanlarda, meydanlarda 'Ekmek, Barış, Adalet' kampanyamızı sürdürüyor." diye konuştu.

Bütçede aileye yaklaşık 30 milyar lira para ayrıldığını anlatan Hatimoğulları, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadının güçlenmesine yaklaşık 11 milyar lira ayırıyorlar. Kadın başına günde 70 kuruş düşüyor. 70 kuruş harca harca bitmez. Bu fon sürecinde o kadar büyük rakamlar uçuştu ki inanan iktisatçılar, ekonomistler bile rakamları söylerken şaşırıyor. O yüzden 70 kuruşun altını çiziyorum. Foncuların çaldığı 70 milyon dolar, 70 milyar dolar değil.

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70 kuruş, kadına uygun gördükleri bu. Eşi vefat etmiş, sosyal güvencesi ve yeterli geliri bulunmayan bir kadına aylık 2 bin lira destek veriliyor. Utanmadan, sıkılmadan kalkıp bunun propagandasını yapmaya çalışıyorlar. Bir kadın, bir insan bu parayla geçinebilir mi arkadaşlar? 2 bin lira pazara çıktığınızda zaten 4 nüfuslu bir ailenin bir haftalık sebzesini meyvesini dahi almıyor artık. Bu kadar hayat pahalı. Siz bu 2 bin liranın utanmadan, sıkılmadan propagandasını yapıyorsunuz."

"BÜTÇE BARIŞA HİZMET ETMELİ"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, kadınların sorunlarını tespit edip sadece haykırmakla yetinmediklerini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

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"Taleplerimizin hayata geçmesini sağlamak için siyasal ve toplumsal örgütlülüğümüzü de güçlendireceğiz. DEM Parti olarak bu konudaki yaklaşımımız kadını her alanda gören bir bütçenin yapılması şeklindedir.

Her bakanlık bütçesini yaparken kadınları görmeli ve kadınların özgürlüğünde başlıklar, kalemler açmalı. Kadın bakanlığı kurulmalı. Biz kadınlar hiç kimsenin kenar süsü değiliz. Hiçbir bakanlığın bütçesi yapılırken köşesinde de duracak değiliz.

Biz DEM Parti olarak kendi bakanlığımızı istiyoruz, kendi bakanlığımızı yapacağız, kuracağız. Kadınların ekonomik bağımsızlığı, istihdamı ve yaşamda güçlenmesi için bunlar şarttır. Kadınların ihtiyacı sadaka değil, ekonomik bağımsızlık istiyor kadınlar. Güvenceli iş, eşit işe eşit ücret, ücretsiz kreş, sosyal güvence.

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Omuzlarındaki bakım yükünün kamusal bir şekilde çözülmesini istiyor kadınlar. Engelli kadınların aileden bağımsız yaşama hakkı güvence altına alınmalı. Kendini ifade etme ve kamusal hizmetlere bağımsız erişim hakkı sağlanmalı. Göçmen kadınların sağlık, barınma ve sosyal hizmetlere erişimi sağlanmalı, güvence altına alınmalı. Bütçe barışa hizmet etmeli."

Kalıcı bir barış fırsatının her zamankinden çok daha fazla olduğuna işaret eden Hatimoğulları, "Böyle bir zamanda barışın toplumsallaşması ve kalıcılaşması için toplumun barışa hazırlanmasına yönelik eğitim, kültür ve kamuoyu çalışmaları için bütçe ayrılmalı." diye konuştu.

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"ARTIK TEYİT-TESPİT ENGELİ ORTADAN KALKMALI"

Hatimoğulları, "Terörsüz Türkiye" sürecinde kadınların yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Kadınlar bu sürecin kurucu öznesidir, iradesidir. Kadınların deneyimi, birikimi ve mücadelesi barışın inşası için vazgeçilmezdir. Kadınlar bu süreçte sözlerini yineliyor ve diyor ki, 'Artık teyit-tespit engeli ortadan kalkmalı.

Artık Milli Güvenlik Kurulu en kısa zamanda toplantısını yapmalı ve 'Çerçeve Yasa'nın hayata geçmesi için önündeki engeli kaldırmalı.' 'Çerçeve Yasa' herkesin, bütün toplumun beklediği bir yasa. Artık hayata geçmesini bekliyorlar. Aileler, yürüttüğümüz halk toplantılarında çocukları mahpusta olanlar, yurt dışından gelecekler, aileleri bekliyor ama yalnız aileler değil.

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Bu sürecin ilerletilmesi için bu süreçte yepyeni yeni aşamalara geçilebilmesi için zaten 'Çerçeve Yasa'nın bir an önce gecikmeden hayata geçmesi lazım. Türkiye toplumunun tamamı artık Meclis'ten çıkan bu 'Çerçeve Yasa'nın Milli Güvenlik Kurulu kararının teyit ve tespit engellilerden kurtulması gerektiğini ifade ediyor.

Sevgili kadınlar, maruz kaldığımız ayrımcılıkların, eşitsizliklerin ortadan kaldırılması, kazanılmış haklarımızın güvence altına alınmasının yolu kalıcı bir barış ve gerçek bir demokrasiden geçer."