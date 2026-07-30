Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Mehmet Ali Kartal, görev başında rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

GÖREV SIRASINDA RAHATSIZLANDI

İHA'daki habere göre; Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Mehmet Ali Kartal, dün akşam görevli olduğu sırada aniden rahatsızlandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kartal, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Kartal, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

TÖREN DÜZENLENECEK

Görevi başında rahatsızlanması sonucu şehit olan Polis Memuru Mehmet Ali Kartal için bugün Merkezefendi ilçesi Bahçelievler Mahallesi Şirinköy Caddesi'nde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü binasında tören düzenlenecek. Evli ve ikiz erkek çocuk babası olan Kartal'ın naaşı, törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Kütahya'ya gönderilecek.