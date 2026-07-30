Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Denizli'de görevi başında rahatsızlanan polis memuru Mehmet Ali Kartal, şehit oldu

        Denizli'de görevi başında rahatsızlanan polis memuru Mehmet Ali Kartal, şehit oldu

        Denizli'de görev başında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Polis Memuru Mehmet Ali Kartal, tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Kartal için bugün İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlenecek

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 10:34 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Görevde rahatsızlanan polis şehit oldu
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Mehmet Ali Kartal, görev başında rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

        GÖREV SIRASINDA RAHATSIZLANDI

        İHA'daki habere göre; Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Mehmet Ali Kartal, dün akşam görevli olduğu sırada aniden rahatsızlandı.

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kartal, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Kartal, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

        TÖREN DÜZENLENECEK

        Görevi başında rahatsızlanması sonucu şehit olan Polis Memuru Mehmet Ali Kartal için bugün Merkezefendi ilçesi Bahçelievler Mahallesi Şirinköy Caddesi'nde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü binasında tören düzenlenecek. Evli ve ikiz erkek çocuk babası olan Kartal'ın naaşı, törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Kütahya'ya gönderilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Şanlıurfa'da koca dehşeti: Eşini öldürüp intihar etti

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde eşini tabancayla öldüren kişi intihar etti. (İHA)

        #Denizli
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TÜİK açıkladı: İşsizlikte düşüş
        TÜİK açıkladı: İşsizlikte düşüş
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        Beşiktaş tur peşinde!
        Beşiktaş tur peşinde!
        Mossad ve CIA Hamaney'i arıyor
        Mossad ve CIA Hamaney'i arıyor
        Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        Olay anı kamerada... 80 yaşındaki adamın boynunu kırmak istedi!
        Olay anı kamerada... 80 yaşındaki adamın boynunu kırmak istedi!
        Eski eşler tatilde
        Eski eşler tatilde
        Düğün fotoğrafçısıydı... Ferhat'ı öldürüp ormana gömmüşler!
        Düğün fotoğrafçısıydı... Ferhat'ı öldürüp ormana gömmüşler!
        Borçlu emeklinin aylığında %10 kesinti
        Borçlu emeklinin aylığında %10 kesinti
        Köprüde devrilen TIR'dan nehre düştü!
        Köprüde devrilen TIR'dan nehre düştü!
        Yoksun kalıyor
        Yoksun kalıyor
        İlk hamilelik pozu
        İlk hamilelik pozu
        Fransa, İspanya ve Yunanistan'da alevlerle mücadele
        Fransa, İspanya ve Yunanistan'da alevlerle mücadele
        Bu ateş 50 yıldır hiç sönmedi!
        Bu ateş 50 yıldır hiç sönmedi!
        Cennet Koyu'nda aşka geldiler
        Cennet Koyu'nda aşka geldiler
        Erkek erkeğe tatil
        Erkek erkeğe tatil
        Trump-Netanyahu görüşmesinin perde arkası
        Trump-Netanyahu görüşmesinin perde arkası
        İçecek fabrikasında kazan faciası! 2 işçi can verdi...
        İçecek fabrikasında kazan faciası! 2 işçi can verdi...