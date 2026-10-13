MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Devlet Bahçeli'nin Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşme yaklaşık 10 dakika sürdü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, iki arkadaş olarak görüştüklerini söyledi.

CHP'den görüşmeye ilişkin yapılan bilgilendirmeye göre, Kılıçdaroğlu'nun, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye Terörsüz Türkiye sürecinden dolayı teşekkür ettiği aktarıldı.

MEMİŞOĞLU'NDAN ZİYARET

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) makamında ziyaret etti.

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret ettik. Nazik kabulleri için kendilerine şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.