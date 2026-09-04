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        Haberler Gündem Güncel Emine Erdoğan, Türkiye Milli Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti

        Emine Erdoğan, Türkiye Milli Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti

        Emine Erdoğan, Türkiye Milli Botanik Bahçesi ziyaretinde Anadolu'nun tarımsal zenginliğini korumaya yönelik çalışmaları yerinde inceledi. Ata tohumlarından yetiştirilen ürünlerin bulunduğu bahçede domates, biber, patlıcan, şamama kavunu, fasulye ve mısır toplayan Erdoğan, ziyaret sırasında Tarımsal Biyoçeşitlilik Müzesini ve Süs Bitkileri Üretim Merkezini de gezdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 11:21 Güncelleme:
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        Milli Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, ata tohumlarından çeşitli sebze ve meyvelerin yetiştirildiği, topraksız tarım örneklerinin sergilendiği ve "özel müze" statüsündeki Tarımsal Biyoçeşitlilik Müzesi'ni bünyesinde barındıran Türkiye Milli Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti.

        TARIMSAL BİYOÇEŞİTLİLİK MÜZESİNİ GEZDİ

        Ters sedir ağacı ile diğer peyzaj bitkilerinin olduğu alanı da inceleyen Emine Erdoğan, ardından Anadolu’nun zengin tarımsal biyoçeşitliliğini gözler önüne seren Tarımsal Biyoçeşitlilik Müzesini ziyaret etti. Emine Erdoğan’a Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı eşlik etti.

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        ÇOCUKLARLA SOHBET ETTİ

        Emine Erdoğan, müzenin kütüphanesindeki çocuklarla da bir araya geldi. Çocuklarla bir süre sohbet eden Emine Erdoğan, hatıra fotoğrafı çektirdi.

        YEREL BUĞDAYLARIN TABLOSU HEDİYE EDİLDİ

        Ziyaret sonunda Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Emine Erdoğan’a, Türkiye’nin yerel buğdaylarının görsellerinin bulunduğu tabloyu hediye etti. Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı ile diğer yetkililerden bilgi aldı.

        24 FARKLI SEBZE VE MEYVE YETİŞTİRİLİYOR

        Ata tohumlarından yetiştirilen 24 farklı sebze ve meyvenin bulunduğu bahçede gezen Emine Erdoğan, ürünlerin yetiştirilme süreçlerine ilişkin bilgi aldı. Elindeki sepete domates, biber, patlıcan, şamama kavunu, fasulye ve mısır gibi ürünlerden toplayan Emine Erdoğan, "Bugünkü hasadımızı yaptık." dedi.

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        SÜS BİTKİLERİ ÜRETİM MERKEZİNİ İNCELEDİ

        Daha sonra "Süs Bitkileri Üretim Merkezi"ne geçen Emine Erdoğan, burada yetiştirilen türleri inceleyerek bilgi aldı.

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        #Emine Erdoğan
        #ziyaret
        #botanik bahçe
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