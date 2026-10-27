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        Haberler Gündem Fon soruşturmasında 4 şüpheli hakimliğe sevk edildi

        Fon soruşturmasında 4 şüpheli hakimliğe sevk edildi

        Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, savcılık işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklama, diğer 2'si ise adli kontrol talebiyle hakimliğe gönderildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 20:41 Güncelleme:
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        Fon soruşturmasında 4 şüpheli hakimliğe sevk edildi

        Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması sürüyor.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Hakan Gövdere, Elif Özüş, Elif Değerli ve Rıza Kandemir'in savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

        Şüpheliler Hakan Gövdere ve Rıza Kandemir tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        Diğer şüpheliler Elif Özüş "yurt dışına çıkış yasağı", Elif Değerli ise "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol tedbiri istemiyle hakimliğe gönderildi.

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        Şüphelilerin hakimlikteki işlemleri sürüyor.

        Soruşturma kapsamında 25 kişinin yaklaşık 13 milyar liralık geri ödeme yaptığı öğrenilmişti.

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