Fon soruşturmasında 4 şüpheli hakimliğe sevk edildi
Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, savcılık işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklama, diğer 2'si ise adli kontrol talebiyle hakimliğe gönderildi
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Hakan Gövdere, Elif Özüş, Elif Değerli ve Rıza Kandemir'in savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.
Şüpheliler Hakan Gövdere ve Rıza Kandemir tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Diğer şüpheliler Elif Özüş "yurt dışına çıkış yasağı", Elif Değerli ise "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol tedbiri istemiyle hakimliğe gönderildi.
Şüphelilerin hakimlikteki işlemleri sürüyor.
Soruşturma kapsamında 25 kişinin yaklaşık 13 milyar liralık geri ödeme yaptığı öğrenilmişti.