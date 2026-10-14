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        Galatasaraylı futbolcu Osimhen’in sevgilisi kaza yaptı

        İstanbul Eyüpsultan'da Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen'in sevgilisi Stefanie Kim Ladewig'in kullandığı aracın da karıştığı 3 otomobil kaza yaptı. Yaralananın olmadığı kazada hamile olduğu öğrenilen Ladewig, kontrol amacıyla gittiği hastanede yapılan kontrollerinin ardından taburcu edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 15:22 Güncelleme:
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        Osimhen'in sevgilisi kaza yaptı

        Eyüpsultan’da Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen’in (27) model sevgilisi Stefanie Kim Ladewig’in (26) kullandığı aracın da karıştığı 3 araç kaza yaptı.

        DHA'nın haberine göre yaralananın olmadığı kazada hamile olduğu öğrenilen Ladewig, kontrol amacıyla gittiği hastanede yapılan kontrollerinin ardından taburcu edildi.

        Kaza, dün saat 15:10 sıralarında Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi.

        Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen’in model sevgilisi Stefanie Kim Ladewig’in kullandığı araç ile iki araç kazaya karıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

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        HAMİLELİĞİ NEDENİYLE HASTANEDE KONTROL EDİLDİ

        Kazanın ardından Sarıyer Maslak’taki özel bir hastaneye giden Stefanie Kim Ladewig’in, hamileliği nedeniyle kontrol amacıyla hastaneye başvurduğu öğrenildi.

        Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Ladewig, kontrollerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

        MODEL VE BİR ÇOCUK ANNESİ

        Almanya’nın Berlin kentinde dünyaya gelen Stefanie Kim Ladewig’in modellik yaptığı, sanal medya üzerinden moda ve güzellik alanında içerikler paylaştığı öğrenildi.

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        #son dakika
        #haberler
        #Victor Osimhen
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