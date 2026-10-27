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        Haberler Gündem Yargı Muğla’da manken Aslı Baş'ın ölümüne ilişkin davaya devam edildi

        Muğla’da manken Aslı Baş'ın ölümüne ilişkin davaya devam edildi

        Manken Aslı Baş'ın 2010 yılında şüpheli şekilde hayatını kaybetmesine ilişkin davada, cep telefonundan silindiği öne sürülen mesajlara dair Ulusal Kriminal Büro'dan beklenen raporun dosyaya ulaşmaması nedeniyle duruşma 21 Ocak 2027'ye ertelendi. Mahkeme, sanık Ahmet Derya Bayer'in duruşmalardan muaf tutulması talebini kabul ederken, tanık dinlenecek celsede hazır bulunmasına karar verdi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 12:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Aslı Baş davası ertelendi

        Muğla’da manken Aslı Baş'ın 2010 yılında şüpheli şekilde hayatını kaybetmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Dava, Baş'ın cep telefonundan mesaj silinip silinmediği, silindiyse geri getirilmesine yönelik Ulusal Kriminal Büro’dan istenen raporun dosyaya ulaşmaması nedeniyle ertelendi.

        Muğla’nın Bodrum ilçesinde manken Aslı Baş'ın, 21 Temmuz 2010’da iş insanı Ahmet Derya Bayer’e ait villanın terasından düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin davaya Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmaya tutuksuz sanıklar Volkan Bayer ve Ahmet Derya Bayer ile taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada söz alan Volkan Bayer, yargılamanın bir an önce sona ermesini talep etti.

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        Sanık Ahmet Derya Bayer ise sağlık sorunları bulunduğunu belirterek, “Ben yarın ameliyat olacağım, ocak ayında tekrar ameliyatım var. Sağlık olarak kendimi zorluyorum. Beni duruşmalardan muaf tutabilir misiniz?” dedi.

        Mahkeme heyeti, Derya Bayer’in talebini kabul etti. Bununla birlikte tanık dinlenilecek celsede Bayer'in duruşmada hazır bulunmasını kararlaştırdı.

        SİLİNEN MESAJLARA İLİŞKİN RAPOR BEKLENİYOR

        Bir önceki duruşmada, Baş'ın cep telefonu ve SIM kartından silindiği savunulan mesajların geri getirilip getirilemeyeceğinin araştırılması için Ulusal Kriminal Büro’dan bilgi istenmesine karar verilmişti. Konuya ilişkin raporun henüz mahkemeye ulaşmadığı belirtildi.

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        Mahkeme heyeti, raporun beklenmesi ve tanık dinlenmesi için davayı 21 Ocak 2027'ye erteledi.

        Ne olmuştu?

        Manken Aslı Baş, 21 Temmuz 2010’da Bodrum’un Yalıkavak Mahallesi’nde iş insanı Ahmet Derya Bayer’e ait villanın terasından düşerek yaşamını yitirmişti. Olayın ardından Ahmet Derya Bayer ile oğulları Hakan Sadi Bayer ve Volkan Bayer hakkında “nitelikli kasten öldürme” ve “azmettirme” suçlamalarıyla dava açılmıştı.

        Yaklaşık 10 yıl süren yargılama sonunda sanıklar beraat etmiş, karar istinaf tarafından da onanmıştı. Aslı Baş’ın ailesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın temyiz başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay, olay gecesine ilişkin bazı kritik delillerin incelenmediği ve iki tanığın dinlenmediği gerekçesiyle beraat hükümlerini bozmuştu.

        Dosya, yeniden görülmek üzere Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti.

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        #Aslı Baş
        #Muğla
        #HABER
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