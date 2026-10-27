Ne olmuştu?

Manken Aslı Baş, 21 Temmuz 2010’da Bodrum’un Yalıkavak Mahallesi’nde iş insanı Ahmet Derya Bayer’e ait villanın terasından düşerek yaşamını yitirmişti. Olayın ardından Ahmet Derya Bayer ile oğulları Hakan Sadi Bayer ve Volkan Bayer hakkında “nitelikli kasten öldürme” ve “azmettirme” suçlamalarıyla dava açılmıştı.

Yaklaşık 10 yıl süren yargılama sonunda sanıklar beraat etmiş, karar istinaf tarafından da onanmıştı. Aslı Baş’ın ailesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın temyiz başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay, olay gecesine ilişkin bazı kritik delillerin incelenmediği ve iki tanığın dinlenmediği gerekçesiyle beraat hükümlerini bozmuştu.

Dosya, yeniden görülmek üzere Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti.