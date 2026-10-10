10 yaşında çocuk gözyaşına boğdu
Ankara'da, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 10 yaşındaki Muhammed Emin Kutaş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan sürücü M.Y. de tedaviye alındı
Giriş: 10 Ekim 2026 - 08:07 Güncelleme:
Ankara'da yürek yakan kaza, Çubuk ilçesi Şabanözü-Çubuk karayolu üzerinde Çankırı Bulvarı'nda, dün saat 17:50 sıralarında meydana geldi.
YOLUN KARŞISINA GEÇECEKTİ
M.Y. yönetimindeki otomobil, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammed Emin Kutaş'a (10) çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Kazada, otomobil sürücüsü sürücü M.Y. de yaralandı. Yaralı çocuk ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Muhammed Emin Kutaş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralı sürücü ise ambulansla Pursaklar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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