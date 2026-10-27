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        Haberler Gündem 3. Sayfa 9 yaşında çocuk okulda öldü

        9 yaşında çocuk okulda öldü

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde okulda rahatsızlanan 9 yaşındaki İlkokul 3. sınıf öğrencisi Ömer Halis Yıldırım hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 15:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        9 yaşında çocuk okulda öldü

        Zonguldak'ta edinilen bilgiye göre, İhsan Yılmaz İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Ömer Halis Yıldırım, okulda rahatsızlandı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        İHA'daki habere göre ihbar üzerine okula sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Yıldırım, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        NEDENİ: KALP KRİZİ İDDİASI

        Karadeniz Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, yayımladığı taziye mesajında öğrencinin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

        Açıklamada, Yıldırım'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, öğretmenlerine, arkadaşlarına ve eğitim camiasına başsağlığı ve sabır dilendi.

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