9 yaşında çocuk okulda öldü
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde okulda rahatsızlanan 9 yaşındaki İlkokul 3. sınıf öğrencisi Ömer Halis Yıldırım hastanede hayatını kaybetti
Giriş: 27 Ekim 2026 - 15:43 Güncelleme:
Zonguldak'ta edinilen bilgiye göre, İhsan Yılmaz İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Ömer Halis Yıldırım, okulda rahatsızlandı.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
İHA'daki habere göre ihbar üzerine okula sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Yıldırım, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
NEDENİ: KALP KRİZİ İDDİASI
Karadeniz Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, yayımladığı taziye mesajında öğrencinin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.
Açıklamada, Yıldırım'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, öğretmenlerine, arkadaşlarına ve eğitim camiasına başsağlığı ve sabır dilendi.
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