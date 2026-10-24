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        Haberler Gündem 3. Sayfa Balayı dönüşü altın şoku

        Balayı dönüşü altın şoku

        Edirne'de, balayı dönüşü kasadaki 2.5 milyon lira değerindeki düğün takıları çalınan genç çift ve aileleri altınların bulunmasını isterken, geriye düğünde yaşanan coşku dolu anların görüntüleri kaldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 08:10 Güncelleme:
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        Balayı dönüşü altın şoku

        Edirne'de, 19 Eylül'de dünya evine giren 28 yaşındaki Yaren Solmaz Namlıcı ve Yağız Namlıcı çiftinin evindeki kasada sakladıkları yaklaşık 2.5 milyon lira değerindeki düğün takıları çalındı.

        POLİSE BAŞVURUDA BULUNDULAR

        İHA'da yer alan habere göre bir hafta sonra balayı dönüşü kontrol ettikleri altınların yerinde olmadığını fark eden Namlıcı çifti, durumu polise bildirdi.

        EVDE DETAYLI İNCELEME YAPILDI

        İhbar üzerine adrese gelen emniyet güçleri, evde detaylı inceleme yaptı. Büyük üzüntü yaşayan yeni gelin Yaren Solmaz Namlıcı ile annesi Şaziye Solmaz, altınların bir an önce bulunması ve şüphelilerin yakalanması için yetkililerden yardım istedi.

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        GERİYE DÜĞÜNDEKİ MUTLULUK KALDI

        Geriye ise düğünde yaşanan coşku dolu anların görüntüleri kaldı. Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

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