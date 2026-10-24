Edirne'de, 19 Eylül'de dünya evine giren 28 yaşındaki Yaren Solmaz Namlıcı ve Yağız Namlıcı çiftinin evindeki kasada sakladıkları yaklaşık 2.5 milyon lira değerindeki düğün takıları çalındı.

POLİSE BAŞVURUDA BULUNDULAR

İHA'da yer alan habere göre bir hafta sonra balayı dönüşü kontrol ettikleri altınların yerinde olmadığını fark eden Namlıcı çifti, durumu polise bildirdi.

EVDE DETAYLI İNCELEME YAPILDI

İhbar üzerine adrese gelen emniyet güçleri, evde detaylı inceleme yaptı. Büyük üzüntü yaşayan yeni gelin Yaren Solmaz Namlıcı ile annesi Şaziye Solmaz, altınların bir an önce bulunması ve şüphelilerin yakalanması için yetkililerden yardım istedi.

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GERİYE DÜĞÜNDEKİ MUTLULUK KALDI

Geriye ise düğünde yaşanan coşku dolu anların görüntüleri kaldı. Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.