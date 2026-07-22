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        Haberler Gündem 3. Sayfa Fethiye'de yaşandı! Fenalaşıp yere yığılan gencin cebindeki parayı çaldı! O anlar kamerada

        Fethiye'de yaşandı! Fenalaşıp yere yığılan gencin cebindeki parayı çaldı! O anlar kamerada

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir genç fenalaşarak yere yığıldı. O sırada yardım bahanesiyle gencin yanına gelen 56 yaşındaki R.Y. gencin cebindeki 6 bin lirayı aldı. O anlar kameraya yansırken, R.Y. tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 15:20 Güncelleme:
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        Fenalaşıp yere yığılan gencin cebindeki parayı çaldı!

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde fenalaşarak yere yığılan gencin cüzdanındaki yaklaşık 6 bin TL'yi çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan R.Y. (56) tutuklandı. O anlar, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

        Olay, önceki gün Fethiye ilçesindeki Paspatur Çarşısı'nda meydana geldi. Bir genç aniden fenalaşarak yere yığıldı. Bu sırada ismi öğrenilemeyen gencin yanına eğilen kişi, iddiaya göre yardım etmek yerine ceplerini karıştırdı. Şüpheli, cüzdandaki yaklaşık 6 bin TL'yi alarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

        Görüntüleri inceleyen Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti. Seydikemer ilçesinde dün düzenlenen operasyonla gözaltına alınan R.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. R.Y., cezaevine gönderildi.

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