Konya'da olay, 9 Eylül Çarşamba günü merkez Selçuklu ilçesi Anayurt Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik yoğunluğu olan saatte hafif ticari araç ile kamyonet sürücüleri arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜNE TEPKİ GÖSTERDİ

İHA'daki habere ve iddiaya göre, sağ taraftan ilerleyerek kamyonetin önüne geçmeye çalışan hafif ticari araç sürücüsü, en sol şeritten geçemeyince araçtan inerek kamyonet sürücüsüne tepki gösterdi.

TEKME ATAN KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Kamyonet sürücüsü araçtan inmeyince diğer sürücü ise kamyonete tekme attı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin kamyonete tekme atan kişiyi belirlemek için yaptığı çalışma sonrası araçtakiler olay tarihinde tespit edildi.

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180 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ

Araçtan inerek diğer sürücüye tepki gösteren ve araca tekme atan kişiye 180 bin lira idari para cezası uygulandı.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Olayla ilgili, o anlara ait başka bir aracın araç kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde trafikte yaşananlar, hafif ticari araç sürücüsünün araçtan inerek tartışma ve tekme atması yer alıyor.