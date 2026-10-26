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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sevmek istediği inek acımadı

        Sevmek istediği inek acımadı

        Amasya'da, besicinin sevmeye çalıştığı ineğinin tekme darbesiyle yere düştüğü anlar kameraya yansıdı. Olayı ucuz atlatan besici Serkan Karakuş, o anları sosyal medya hesabından paylaştı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 11:52 Güncelleme:
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        Sevmek istediği inek acımadı

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi Hacı Abdullah Kışlası Mahallesi'nde yaşayan Serkan Karakuş, ahırındaki büyükbaş hayvanlara yem verdikten sonra yanlarında bir süre dolaştı.

        TEKMEYİ YEMESİYLE YERE DÜŞTÜ

        İHA'daki habere göre Karakuş, hayvanlardan birini eliyle sevmek istediği sırada beklemediği bir tekmeyle karşılaşınca kendini yerde buldu. Güçlükle ayağa kalkan adam, ahırdan sekerek uzaklaştı.

        "BANA BÜYÜK BİR DERS OLDU"

        Tekmeyi ucuz atlattığını anlatan Serkan Karakuş, "Ahırdan dışarı çıkarken sevmek istedim. Haberi olmayınca bir anda panikledi. Bana vurunca yere düşürdü. Bu bana büyük bir ders oldu. Hayvanların yanından çıkarken daha dikkatli olmam gerektiğini gösterdi" dedi.

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        "SEVERKEN HAYVANIN HABERİ OLSUN"

        Başından geçen kazanın görüntülerini sosyal medyada paylaşan Karakuş, "Bundan sonra hayvanları severken daha dikkatli olacağız. En azından hayvanın haberi olsun. Habersiz olunca da böyle hem gülünç hem de ciddi olaylar başımıza gelebiliyor" diye konuştu.

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