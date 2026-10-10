Yolun karşısına geçecekti... İrem gözyaşına boğdu
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yolun karşına geçerken motosikletin çarptığı 36 yaşındaki İrem Pourjalalı, hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor
Giriş: 10 Ekim 2026 - 14:08 Güncelleme:
Aydın'da yürek yakan kaza, dün saat 23.00 sıralarında Ege Mahallesi Tütüncüler Kavşağı'nda meydana geldi.
Ali Enes Işıkay'ın kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan İrem Pourjalalı'ya (36) çarptı.
SÜRÜCÜ VE YAYA YARALANDI
DHA'da yer alan habere göre çapmanın etkisiyle sürüklenen motosiklet sürücüsü ile yaya yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İREM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan İrem Pourjalalı, doktorların müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Işıkay'ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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