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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yolun karşısına geçecekti... İrem gözyaşına boğdu

        Yolun karşısına geçecekti... İrem gözyaşına boğdu

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yolun karşına geçerken motosikletin çarptığı 36 yaşındaki İrem Pourjalalı, hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 14:08 Güncelleme:
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        İrem gözyaşına boğdu

        Aydın'da yürek yakan kaza, dün saat 23.00 sıralarında Ege Mahallesi Tütüncüler Kavşağı'nda meydana geldi.

        Ali Enes Işıkay'ın kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan İrem Pourjalalı'ya (36) çarptı.

        SÜRÜCÜ VE YAYA YARALANDI

        DHA'da yer alan habere göre çapmanın etkisiyle sürüklenen motosiklet sürücüsü ile yaya yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İREM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan İrem Pourjalalı, doktorların müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Işıkay'ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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        #Aydın
        #Kuşadası
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