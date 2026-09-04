16 yaşındaki genç, üvey babasını öldürdü
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, 16 yaşındaki V.E. ile 47 yaşındaki üvey babası M.T. arasında yaşanan tartışma cinayetle bitti. Ağır yaralanan baba M.T., kaldırıldığı hastanede 2 günlük yaşam savaşını kaybetti
Giriş: 04 Eylül 2026 - 13:28 Güncelleme:
Kayseri'de olay, 2 Eylül’de saat 21.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sami Akbulut Caddesi'nde meydana geldi. Azerbaycan uyruklu V.E. (16) ile üvey babası M.T. (47) arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
ÜVEY BABASINI BIÇAKLADI
Kavgada V.E. yanında bulunan bıçakla üvey babasını yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı M.T., hastaneye kaldırıldı. Şüpheli V.E. ise gözaltına alındı.
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HAYATA 2 GÜN TUTUNABİLDİ
Ağır yaralanan üvey baba, doktorların tüm müdahalesine rağmen 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
GENÇ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
M.T.’nin cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Gözaltındaki V.E. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
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