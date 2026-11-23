İçişleri Bakanlığı, 9 il merkezli 'Tefecilik', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Yasa dışı bahis' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 131 şüphelinin yakalandığını, 51'inin tutuklandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; tefecilik, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik 9 il merkezli operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; yasa dışı bahis oynattıkları, suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları ve yüksek faiz karşılığında tefecilik yaptıkları tespit edildi.

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Yapılan MASAK incelemesi sonucunda, şüphelilerin banka hesaplarında toplam 5 milyar 100 milyon TL para hareketliliği bulunduğu belirlendi.

Çalışmalar kapsamında yakalanan 131 şüpheliden 51'i tutuklandı, 36'sı hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Diğer şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.