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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adıyaman’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3’ü ağır 7 yaralı

        Adıyaman’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3’ü ağır 7 yaralı

        Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3'ü ağır 7 kişi yaralandı. Adıyaman-Gölbaşı kara yolu Urfa Yol Ayrımı Kavşağı'nda meydana gelen kazada, çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç ters dönerken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11 Ekim 2026 - 08:36 Güncelleme:
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        2 araç çarpıştı: 3'ü ağır 7 yaralı

        Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

        İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI

        İHA'daki habere göre olay; Adıyaman'da meydana geldi. Mustafa G., idaresindeki otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Urfa Yol Ayrımı Kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç ters döndü.

        7 KİŞİ YARALANDI

        Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Mustafa G., ile otomobilde bulunan Onur G., Sedat G., Yağmur G., Ömer Asaf G., Alya Nur G., ve Meryem V., yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan toplam 7 yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        3'ÜNÜN DURUMU AĞIR

        Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Yağmur G. (22), Alyanur G. (7 Aylık) ve Meryem V'nin 18), sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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