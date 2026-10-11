Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI

İHA'daki habere göre olay; Adıyaman'da meydana geldi. Mustafa G., idaresindeki otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Urfa Yol Ayrımı Kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç ters döndü.

7 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Mustafa G., ile otomobilde bulunan Onur G., Sedat G., Yağmur G., Ömer Asaf G., Alya Nur G., ve Meryem V., yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan toplam 7 yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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3'ÜNÜN DURUMU AĞIR

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Yağmur G. (22), Alyanur G. (7 Aylık) ve Meryem V'nin 18), sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.