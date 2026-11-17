Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kız istemeye giden ailenin bulunduğu otomobilin de karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

İHA'da yer alan habere göre kaza; Bilecik'in Osmaneli ilçesi Selçik köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kız istemek amacıyla İstanbul'dan Osmaneli'ne gelen ailenin bulunduğu Sedat D. yönetimindeki otomobil ile Serdar G. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan toplam 8 kişi yaralandı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Buradaki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.