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        Haberler Gündem Yargı Ekrem İmamoğlu İBB davasında ilk savunmasını yarın yapacak

        Ekrem İmamoğlu İBB davasında ilk savunmasını yarın yapacak

        Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının ikinci duruşmasının 33'üncü gününde, Ekrem İmamoğlu'nun savunmasının yarın alınmaya başlanacağı bildirildi. Mahkeme başkanı, savunmanın 4 gün süreceğini ve duruşmanın 17 Ekim Cumartesi günü de devam edeceğini belirtirken, ikinci celsenin sonunda ara kararın açıklanacağı ifade edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 17:16 Güncelleme:
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        İmamoğlu'nun savunması alınacak

        Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' duruşmasında mahkeme başkanı tarafından Ekrem İmamoğlu'nun savunmasının yarın alınmaya başlanacağı ifade edildi. Dava kapsamında tutuklu ve örgüt lideri olarak yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun savunmasının 4 gün süreceği de duyuruldu. Öte yandan duruşmanın 17 Ekim Cumartesi günü de süreceğini mahkeme başkanı ifade etti.

        Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ikinci duruşmasının 33. gününde sanık savunmalarının alınmasına devam edildi.

        Duruşmada mahkeme başkanı tarafından, iddianamede ‘örgüt lideri' olarak tanımlanan tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu'nun savunmasının yarın alınmaya başlanacağı bildirildi.

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        Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun savunmasının 4 gün süreceği de öğrenildi. Duruşmanın 17 Ekim Cumartesi günü de süreceğini mahkeme başkanı ifade etti.

        Cumartesi günü sona erecek olan ikinci celsede mahkeme ara kararını açıklayacak.

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