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        Haberler Gündem Eski Devlet Bakanı Ünal Erkan, hayatını kaybetti

        Eski Devlet Bakanı Ünal Erkan, hayatını kaybetti

        Eski Devlet Bakanı Ünal Erkan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ankara ve İstanbul emniyet müdürlüğü ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Olağanüstü Hal Bölge Valiliği görevlerinde bulunan Erkan'ın cenazesi, yarın öğle namazının ardından Ankara Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek

        Kaynak
        anka
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 11:49 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ünal Erkan, hayatını kaybetti

        Eski Devlet Bakanı Ünal Erkan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Erkan'ın cenazesi, yarın Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

        Eski Devlet Bakanı Ünal Erkan, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Ünal Erkan için yarın Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde cenaze töreni düzenlenecek. Öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Erkan’ın naaşı, Ankara Gölbaşı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

        Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürü, Valilik, Emniyet Genel Müdürü ve Olağanüstü Hal Bölge Valisi görevlerinde bulunan Erkan, DYP Ankara Milletvekili olarak parlamentoya girmiş ve Devlet Bakanlığı yapmıştı.

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