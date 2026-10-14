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        İzmir’in Foça ilçesinde düğünde havaya ateş açan 14 kişiye gözaltı

        İzmir'in Foça ilçesinde, düğünde havaya ateş açıldığına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 14:38 Güncelleme:
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        Havaya ateş açan 14 kişiye gözaltı

        İzmir’in Foça ilçesinde, bir düğünde havaya ateş açılmasıyla ilgili sanal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlatan polis, 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde ele geçirilen silahlara el konuldu.

        DHA'daki habere göre olay; İzmir’in Foça ilçesinde meydana geldi. Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Ekim’de Bağarası Mahallesi’nde düzenlenen bir düğünde havaya ateş açıldığına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

        Bu kapsamda, cep telefonuyla kaydedildiği belirlenen görüntülerden havaya ateş açtığı tespit edilen 9 kişinin de aralarında bulunduğu toplam 14 şüpheli, Foça ve Aliağa ilçelerinde yakalandı.

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        Şüphelilerin adreslerinde ekiplerin aramalarında, ruhsatsız 4 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, pompalı tüfek, 4 yivsiz av tüfeği, 159 tabanca fişeği, 10 tüfek kartuşu ve pala ele geçirildi.

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        #İzmir
        #foça
        #silah
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