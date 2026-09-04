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        Haberler Gündem Güvenlik Yasa dışı bahis reklamı yapan 144 internet sitesine erişim engeli

        Yasa dışı bahis reklamı yapan 144 internet sitesine erişim engeli

        Kırşehir'de yasa dışı bahis reklamı ve tanıtımı yaptığı belirlenen 144 internet sitesine erişim engeli getirildi. Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin çalışması kapsamında işlem başlatılan sitelere ilişkin şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 12:54 Güncelleme:
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        144 internet sitesine erişim engeli
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        Kırşehir'de yasa dışı bahis reklamı yapan 144 internet sitesine erişim engeli getirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli suçlara karşı sanal devriye çalışması yürüttü.

        Bu kapsamda yasa dışı bahis faaliyetlerinin reklam ve tanıtımını yaptığı tespit edilen 144 internet sitesi hakkında işlem başlatıldı.

        Kırşehir Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla bu internet sitelerine erişim engeli getirildi.

        Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        *Fotoğraf: DHA

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