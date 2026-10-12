Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan bıçaklı kavgada 18 yaşındaki Bulut Akgün, hayatını kaybetti.

ARKADAŞIYLA KAVGA ETTİ

DHA'daki habere göre olay; Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde meydana geldi. Düğün eğlencesinin ardından Bulut Akgün ile arkadaşı B.B. (19) arasında, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

HAYATINI KAYBETTİ

Tartışma kavgaya dönüştü. Bıçakla ağır yaralanan Bulut Akgün, hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Savcının olay yerindeki incelemesini ardından Akgün’ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şüpheli B.B. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.