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        Haberler Gündem 3. Sayfa Manisa'da iki arkadaş arasında çıkan kavgada 18 yaşındaki Bulut Akgün hayatını kaybetti

        Manisa'da iki arkadaş arasında çıkan kavgada 18 yaşındaki Bulut Akgün hayatını kaybetti

        Manisa'da düğün eğlencesinin ardından iki arkadaş arasında çıkan bıçaklı kavgada 18 yaşındaki Bulut Akgün hayatını kaybetti. Olayın ardından 19 yaşındaki B.B. gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 09:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        18 yaşındaki Bulut arkadaş kurbanı

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan bıçaklı kavgada 18 yaşındaki Bulut Akgün, hayatını kaybetti.

        ARKADAŞIYLA KAVGA ETTİ

        DHA'daki habere göre olay; Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde meydana geldi. Düğün eğlencesinin ardından Bulut Akgün ile arkadaşı B.B. (19) arasında, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        HAYATINI KAYBETTİ

        Tartışma kavgaya dönüştü. Bıçakla ağır yaralanan Bulut Akgün, hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Savcının olay yerindeki incelemesini ardından Akgün’ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Şüpheli B.B. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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