Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2026 Yılı Ekim Ayı Olağan Toplantısı 1. Birleşimi, Meclis 2. Başkan Vekili Hasan Özalp Önal başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, tutuklanan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve ilçe belediye başkanlarına ilişkin adli süreçler gündeme gelirken, belediye hizmetlerinin aksamadan sürdüğü vurgulandı. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili seçiminin ise 13 Ekim Salı günü yapılacağı bildirildi.

Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salonda gerçekleştirilen meclis toplantısında, birimlerden gelen 3 ve gündem dışı 2 olmak üzere 5 madde görüşüldü.

Toplantıda konuşan Meclis 2. Başkan Vekili Hasan Özalp Önal, 2019 yılından bu yana Mersin’de sosyal adaleti, eşitliği, katılımcılığı ve kamu yararını esas alan bir belediyecilik anlayışının hakim olduğunu belirterek, ayrım gözetilmeksizin kentin her noktasına hizmet götürüldüğünü vurguladı.

REKLAM

Belediyecilik anlayışının projelerden ibaret olmadığını kaydeden Önal, "Mersin’de belediyecilik anlayışı, din, dil, ırk, mezhep, meşrep, yaş, cinsiyet ayrımı yapmadan, ayrımsız hizmet anlayışı ile kent kaynaklarının adil dağıtımıdır.

Tarlada, köyde, yolda, sokakta, okulda sanayide ihtiyaç duyulan her yerde kamu hizmetini erişilebilir kılmayı esas alan bir yönetim anlayışıdır. Mersin halkına verilen sözler, aynı zamanda bu kentin geleceğine ilişkin bir kamu görevidir.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tüm birimleriyle görevini sürdürmektedir" diyerek hizmetlerin aksamadan devam ettiğini söyledi.

"MİLLETİMİZİN VİCDANINA GÜVENİYORUZ"

Büyükşehir Belediye Meclisinin sorumluluğunun önemli olduğunu dile getiren Önal, siyasi görüşler farklı olsa da vatandaşlara yönelik sorumluluğun ortak olduğunu vurguladı. Mersin’in ihtiyaçlarını ve kentin yararını gözeten çalışmaların sürdürülmesinin önemine değinen Önal, "Bizler hukuka, adalete ve milletimizin vicdanına güveniyoruz.

REKLAM

Vahap Seçer halkın gücünü, halkın sevgisini saygısını kazanmış, hayır dualarını almıştır, dualarımız onlarladır. İstiyoruz ki, bir an önce hak yerini bulsun, adil bir yargılama olsun. Bizim talebimiz ayrıcalık değil, herkese eşit adalettir. Çünkü adalet bir kişiye değil, hepimize lazımdır" sözlerini kaydetti.

Önal, son olarak ise Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin sonraki toplantısına dair konuşarak 13 Ekim Salı günü saat 14.00’da Kongre ve Sergi Sarayında yapılacak olan belediye başkan vekili seçiminin de duyurusunu yaptı.

Meclis toplantısı, ilgili tüm maddelerin görüşülüp oylanmasının ardından sona erdi.