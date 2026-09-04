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        Haberler Gündem Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Sivas Kongresi’nin 107’nci yıl dönümü mesajı

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Sivas Kongresi’nin 107’nci yıl dönümü mesajı

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sivas Kongresi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Bugün de aynı bilinç ve iradeyle birliğimize ve kardeşliğimize sahip çıkacak, coğrafyamızda emperyalist emellerin kök salmasına izin vermeyeceğiz" dedi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 15:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        'Emperyalist emellere izin vermeyeceğiz'

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sivas Kongresi’nin 107’nci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Bugün de aynı bilinç ve iradeyle birliğimize ve kardeşliğimize sahip çıkacak, coğrafyamızda emperyalist emellerin kök salmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sivas Kongresi’nin 107’nci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

        Milletin 107 yıl önce Sivas Kongresi ile yurdun bölünmez bütünlüğünü ve kayıtsız şartsız bağımsızlık hedefini tüm dünyaya ilan ettiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Sivas’ta alınan bu karar, milletimizin istikbalini ancak kendi elleriyle inşa edeceğinin ilanıdır aynı zamanda" değerlendirmesini yaptı.

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        Birliğe ve kardeşliğe sahip çıkma kararlılığını ifade eden Kurtulmuş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

        "Bugün de aynı bilinç ve iradeyle birliğimize ve kardeşliğimize sahip çıkacak, coğrafyamızda emperyalist emellerin kök salmasına izin vermeyeceğiz.

        Sivas Kongresi’nin 107’nci yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Millî Mücadele’nin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla ve şükranla yad ediyorum.

        Cenab-ı Allah milletimizin birliğini daim, aziz vatanımızı kıyamete kadar payidar eylesin."

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        #TBMM
        #Numan Kurtulmuş
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