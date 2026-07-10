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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yürek yakan kaza Esmanur'u aldı!

        Yürek yakan kaza Esmanur'u aldı!

        Mardin'in Dargeçit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 yaşındaki Esmanur Oral yaşamını yitirdi. Kazanın ardından minibüs sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 08:42 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yürek yakan kaza Esmanur'u aldı!

        Mardin'de kaza, önceki gün akşam saatlerinde Dargeçit ilçesine bağlı Bahçebaşı Mahallesi’nde meydana geldi.

        Bir tekstil firmasının personelini taşıyan minibüs, işçileri indirdikten sonra yeniden hareket ettiği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki Esmanur Oral’a çarptı.

        ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

        ANKA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, ambulansla Dargeçit Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

        Esmanur Oral, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından minibüs sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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