Yürek yakan kaza Esmanur'u aldı!
Mardin'in Dargeçit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 yaşındaki Esmanur Oral yaşamını yitirdi. Kazanın ardından minibüs sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi
Giriş: 10 Temmuz 2026 - 08:42 Güncelleme:
Mardin'de kaza, önceki gün akşam saatlerinde Dargeçit ilçesine bağlı Bahçebaşı Mahallesi’nde meydana geldi.
Bir tekstil firmasının personelini taşıyan minibüs, işçileri indirdikten sonra yeniden hareket ettiği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki Esmanur Oral’a çarptı.
ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI
ANKA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, ambulansla Dargeçit Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Esmanur Oral, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından minibüs sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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