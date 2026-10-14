Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İnterpol'ün aradığı şüpheliye kelepçe!

        İnterpol'ün aradığı şüpheliye kelepçe!

        Yüksek miktarda kripto para dolandırıcılığı yaptığı gerekçesiyle interpol tarafından kırmızı bültenle aranan R.J.S., İstanbul'da yakalandı. Beşiktaş'ta düzenlenen operasyonda şüphelinin eşi A.K. de gözaltına alınırken, adreste çok sayıda silah, mühimmat, elektronik cihaz, altın ve 600 bin dolar ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 14:31 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İnterpol'ün aradığı şüpheliye kelepçe!

        İstanbul emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MİT’in desteğiyle uluslararası düzeyde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        DHA'nın haberine göre yapılan incelemelerde, yüksek miktarda kripto para dolandırıcılığı yaptığı gerekçesiyle hakkında İnterpol tarafından kırmızı bültenle arama kararı bulunan R.J.S.’nin İstanbul’da olduğu tespit edildi.

        Çalışmaların ardından şüphelinin Beşiktaş’ta bulunduğu adres belirlendi. Adrese sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda R.J.S. ile eşi A.K. yakalanarak gözaltına alındı.

        Evde yapılan aramalarda 12 cep telefonu, 8 bilgisayar kasası, 6 dizüstü bilgisayar, 20 ekran kartı, 14 SSD, 7 flash bellek ve 3 hafıza kartı ele geçirildi.

        REKLAM

        Ayrıca 3 tabanca, 4 uzun namlulu tüfek, 7 şarjör, bin 360 fişek ve 1 kama bulundu.

        Operasyonda 2 drone, 24 saat, 20 altın bileklik, 7 altın zincir kolye, 600 bin dolar, 2 bin 600 euro ve 50 bin lira da ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #haberler
        #interpol
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        FETÖ ve DEAŞ'a 4 ayrı operasyon!
        FETÖ ve DEAŞ'a 4 ayrı operasyon!
        Ortaokulda yaşandı... Kız öğrenci bıçakladı!
        Ortaokulda yaşandı... Kız öğrenci bıçakladı!
        "3 yılda 1 milyon çelik konut üretebiliriz"
        "3 yılda 1 milyon çelik konut üretebiliriz"
        İsrail'den Hizbullah ve İran'a yeni tehdit
        İsrail'den Hizbullah ve İran'a yeni tehdit
        Fon yasası komisyonda
        Fon yasası komisyonda
        Şarkıcı Alpay vefat etti
        Şarkıcı Alpay vefat etti
        Halk TV'de arama, kayyum atandı: 17 gözaltı
        Halk TV'de arama, kayyum atandı: 17 gözaltı
        Eski sevgilisini eviyle yakmıştı! İşte katilin gerekçesi...
        Eski sevgilisini eviyle yakmıştı! İşte katilin gerekçesi...
        Bakan Fidan Azerbaycan'a gidiyor
        Bakan Fidan Azerbaycan'a gidiyor
        30 bıçak darbesi! Kan donduran cinayette aile boyu tahliye!
        30 bıçak darbesi! Kan donduran cinayette aile boyu tahliye!
        'Mezdeke Aynur'un katilleri için hesap zamanı
        'Mezdeke Aynur'un katilleri için hesap zamanı
        Yamal'dan Lemina'nın sözleri için flaş paylaşım!
        Yamal'dan Lemina'nın sözleri için flaş paylaşım!
        Norveç ordusunda Çinli araç alarmı
        Norveç ordusunda Çinli araç alarmı
        Trump: İran'a ne yapacağımızı bekleyin ve görün
        Trump: İran'a ne yapacağımızı bekleyin ve görün
        Fenerbahçe 3 puan için Aston Villa deplasmanında!
        Fenerbahçe 3 puan için Aston Villa deplasmanında!
        Ankara-Samsun 2.5 saate düşecek
        Ankara-Samsun 2.5 saate düşecek
        Ölüm nedeni açıklandı
        Ölüm nedeni açıklandı
        Mirza ve Leyla büyük bir yüzleşme yaşıyor!
        Mirza ve Leyla büyük bir yüzleşme yaşıyor!
        Dünyanın en eski batığı Kekova’da!
        Dünyanın en eski batığı Kekova’da!
        Hadise'nin gözyaşları
        Hadise'nin gözyaşları