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        Haberler Gündem Yargı İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik 'Yolsuzluk' davasında Ekrem İmamoğlu savunma yapıyor

        İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik 'Yolsuzluk' davasında Ekrem İmamoğlu savunma yapıyor

        "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında 57'si tutuklu 436 sanığın yargılandığı duruşmanın 98'incisi başladı. Bugün görülecek duruşmada Ekrem İmamoğlu savunma yapıyor. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet duruşmayı takip etmek üzere salonda yer aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 12:07 Güncelleme:
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        İmamoğlu savunma yapıyor

        İBB’ye yönelik ‘Yolsuzluk’ davasında, aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 53’ü tutuklu 436 sanık, 98’inci duruşmada hakim karşısına çıktı. Bugün görülecek duruşmada Ekrem İmamoğlu savunma yapacak.

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen ‘Yolsuzluk’ soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı.

        İddianamede 'Örgüt lideri’ olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu’nun; ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Rüşvet’, ‘Suç gelirlerinin aklanması’, ‘Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık’, ‘Kişisel verilerin kaydedilmesi’, ‘Kişisel verileri ele geçirme ve yayma’, ‘Suç delillerini gizleme’, ‘Haberleşmenin engellenmesi’, ‘Kamu malına zarar verme’, ‘Rüşvet alma’, ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’, ‘İrtikap’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’, ‘İhaleye fesat karıştırma’, ‘Çevrenin kasten kirletilmesi’, ‘Vergi usul kanununa muhalefet’, ‘Orman kanununa muhalefet’ ve ‘Maden kanununa muhalefet’ suçlarını işlediği iddia edildi.

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        İmamoğlu’nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        ÖZGÜR ÖZEL DURUŞMAYI TAKİP EDİYOR

        Marmara Ceza İnfaz Kurumu Silivri Yerleşkesi'ndeki salonda duruşma saat 12.00'da başladı. İmamoğlu savunma yapıyor.

        Duruşmada, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve bazı Yeni Parti milletvekilleri duruşmayı izlemek üzere salonda yer aldı.

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        #Ekrem İmamoğlu
        #ibb
        #İstanbul Büyükşehir Belediye
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