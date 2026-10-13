İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 80'i geçti
İBB verilerine göre İstanbul trafiği yağışın da etkisiyle yüzde 80'i aştı.
Giriş: 13 Ekim 2026 - 17:19 Güncelleme:
İBB'nin trafik yoğunluğu haritasında İstanbul genelindeki yoğunluk yüzde 87 seviyesinde ölçüldü.
Avrupa Yakası'nda Şişli, Bağcılar ve çevresindeki ana arterlerde yoğunluk görülürken, Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir ve Pendik çevresindeki güzergâhlarda da trafik akışının yavaşladığı haritaya yansıdı.
İki yaka arasındaki geçiş noktaları ile sahil yollarında da yer yer yoğun trafik dikkat çekti. Sürücülerin yolculuk sürelerinin uzayabileceği İstanbul'da, trafik yoğunluğu kent genelinde ulaşımı olumsuz etkiliyor.
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