Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Karul, yüksekten düşüp yaralandı

        Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Karul, yüksekten düşüp yaralandı

        Şanlıurfa'da Karahantepe'de korkutan bir kaza meydana geldi. Olayda Karahantepe Kazı Başkanı ve Taş Tepeler Projesi Koordinatörü Prof. Dr. Necmi Karul, yüksekten düşerek yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 14:09 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Karahantepe'de korkutan kaza! Yüksekten düştü!

        Şanlıurfa'da Karahantepe Kazı Başkanı ve Taş Tepeler Projesi Koordinatörü Prof. Dr. Necmi Karul, yüksekten düşerek yaralandı.

        DHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde Haliliye ilçesinde bulunan Karahantepe Kazı Alanı’nda meydana geldi.

        Bölgede yürütülen çevre düzenlemesi ve üst örtü yapımı işini incelemek üzere sabah saatlerinde kazı alanına giden Kazı Başkanı ve Taş Tepeler Projesi Koordinatörü Prof. Dr. Necmi Karul, dengesini kaybederek yüksekten düştü.

        İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Karul, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Harran Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Karul’un hastanedeki tedavisi sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Karahantepe
        #son dakika
        #Necmi Karul
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İki gemide de hatalar ve ihmaller zinciri
        İki gemide de hatalar ve ihmaller zinciri
        Deniz Göktaş'a iddianame hazırlandı
        Deniz Göktaş'a iddianame hazırlandı
        Kadına şiddet görüntüsüyle tepki çeken Berhan Şimşek görevinden istifa etti
        Kadına şiddet görüntüsüyle tepki çeken Berhan Şimşek görevinden istifa etti
        Herkes memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu?
        Herkes memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu?
        Genç kadın 5. kattan düşüp ölmüştü... Eşine istenen ceza belli oldu!
        Genç kadın 5. kattan düşüp ölmüştü... Eşine istenen ceza belli oldu!
        ABD İran'a asker konuşlandırma süresini uzattı mı?
        ABD İran'a asker konuşlandırma süresini uzattı mı?
        Derbide gözler golcülerde!
        Derbide gözler golcülerde!
        "İstediğiniz her şeyi yaptım"
        "İstediğiniz her şeyi yaptım"
        Zeynep ve Erva cinayetlerinde kan donduran detaylar!
        Zeynep ve Erva cinayetlerinde kan donduran detaylar!
        Italiano'dan kadro kararı!
        Italiano'dan kadro kararı!
        Öğretmen önlüğü standartları belirlendi
        Öğretmen önlüğü standartları belirlendi
        13 dakika ayakta alkışlandı
        13 dakika ayakta alkışlandı
        Derbi 11'i netleşiyor!
        Derbi 11'i netleşiyor!
        10 kişiyi katletmişti! Okul saldırısı davası başladı!
        10 kişiyi katletmişti! Okul saldırısı davası başladı!
        G.Saray Başakşehir deplasmanında!
        G.Saray Başakşehir deplasmanında!
        'Yasa dışı panel sistemi' soruşturması! 31 avukat hakkında gözaltı kararı!
        'Yasa dışı panel sistemi' soruşturması! 31 avukat hakkında gözaltı kararı!
        Ayrıntılar ortaya çıktı... Teröristle çatışma kamerada!
        Ayrıntılar ortaya çıktı... Teröristle çatışma kamerada!
        Honduras'tan 3.500 dolara ehliyet almış
        Honduras'tan 3.500 dolara ehliyet almış
        Fall 2 sinemada, Gogol Bordello sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Fall 2 sinemada, Gogol Bordello sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası