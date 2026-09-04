Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Karul, yüksekten düşüp yaralandı
Şanlıurfa'da Karahantepe'de korkutan bir kaza meydana geldi. Olayda Karahantepe Kazı Başkanı ve Taş Tepeler Projesi Koordinatörü Prof. Dr. Necmi Karul, yüksekten düşerek yaralandı
Giriş: 04 Eylül 2026 - 14:09 Güncelleme:
Şanlıurfa'da Karahantepe Kazı Başkanı ve Taş Tepeler Projesi Koordinatörü Prof. Dr. Necmi Karul, yüksekten düşerek yaralandı.
DHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde Haliliye ilçesinde bulunan Karahantepe Kazı Alanı’nda meydana geldi.
Bölgede yürütülen çevre düzenlemesi ve üst örtü yapımı işini incelemek üzere sabah saatlerinde kazı alanına giden Kazı Başkanı ve Taş Tepeler Projesi Koordinatörü Prof. Dr. Necmi Karul, dengesini kaybederek yüksekten düştü.
İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Karul, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Harran Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Karul’un hastanedeki tedavisi sürüyor.
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