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        Oya Lale Arslan gözaltına alındı

        Sosyal medya ve YouTube platformunda yaptığı yayın ve paylaşımlar nedeniyle Oya Lale Arslan hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Oya Lale Arslan gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 11:38 Güncelleme:
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        Oya Lale Arslan gözaltına alındı

        Gazeteci Oya Lale Arslan, ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ ve ‘Terör örgütü propagandası yapma’ suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Oya Lale Arslan hakkında, sanal medya ve YouTube platformunda yaptığı yayın ve paylaşımlar nedeniyle soruşturma başlattı.

        Arslan, ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ ve ‘Terör örgütü propagandası yapma’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Arslan’ın ikametinde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu.

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        #Oya Lale Arslan
        #haberler
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