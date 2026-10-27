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        Saadettin Saran adliyeye geldi

        Sadettin Saran, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan yargılandığı davanın duruşması için adliyeye geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 14:02 Güncelleme:
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        Saadettin Saran adliyeye geldi

        Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak üzere hapis istemiyle yargılandıkları davada ilk kez hakim karşısına çıkacak.

        DHA'nın haberine göre Saran, İstanbul Adalet Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşmaya katılmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

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