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        Haberler Gündem Güncel Sadık Can Köksal’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı

        Sadık Can Köksal’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan, Çankaya Belediyesi eski Özel Kalem Müdürü ve Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in yakın arkadaşı Sadık Can Köksal'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı. Köksal'dan alınan idrar ve saç örneklerinde kokain ve metamfetamin tespit edildi. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

        Giriş: 04 Eylül 2026 - 16:04 Güncelleme:
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        Sadık Can Köksal'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı

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