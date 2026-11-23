Tramvay ve otobüs çarpıştı! 11 yaralı var!
İstanbul Fatih'te tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı. Kazada yaralanan 11 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı
Giriş: 23 Kasım 2026 - 15:24 Güncelleme:
Fatih'te, tramvay ile İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı.
AA'da yer alan habere göre Haseki Tramvay Durağı'nın yakınında tramvay ile İETT otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 11 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından tramvay yolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı.
Yoldaki trafik ise tek şeritten kontrollü şekilde sağlanırken bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ