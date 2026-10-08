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        Haberler Gündem Çevre Tekirdağ'da çevreci dönüşüm: Kurakçıl peyzaj uygulamaları

        Tekirdağ'da çevreci dönüşüm: Kurakçıl peyzaj uygulamaları

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, küresel iklim krizine karşı hayata geçirdiği kurakçıl peyzaj uygulamalarıyla kent genelinde çevreci bir dönüşüme imza atıyor. Doğal kaynakları ve kamu kaynaklarını koruyan uygulama ile sulama suyu ve enerjide yüzde 50, bakım maliyetlerinde ise yüzde 30 tasarruf sağlandığı belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 14:07 Güncelleme:
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        Tekirdağ'da çevreci dönüşüm: Kurakçıl peyzaj
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        Suyu ve ve kamu kaynaklarını verimli kullanmayı esas alan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, tamamen kendi personeli, iş makineleri ve özkaynaklarıyla hayata geçirdiği kurakçıl peyzaj uygulamalarıyla kenti iklim koşullarına daha dirençli bir geleceğe hazırlıyor.

        İklim değişikliğinin etkilerine karşı bugünden önlem alan Büyükşehir Belediyesi, suyu doğru yöneten, kaynaklarını koruyan ve doğayla uyumlu kent anlayışını Tekirdağ'ın dört bir yanında hayata geçiriyor.

        Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezindeki kavşak ve refüjlerde çim alanların yerine daha az su ve bakım gerektiren kurakçıl peyzaj uygulamalarını yaygınlaştırıyor. Kurakçıl peyzaj çalışmaları kapsamında çimlerin yerine nemi tutan ağaç kabuğu, çakıl ve benzeri doğal ve geçirgen malzemeler kullanılıyor.

        Bu sayede toprağın su kaybı azaltılırken peyzaj alanlarında kullanılan tüylü palmiye, zeytin, oya, defne, süs eriği ve Japon süs kirazının yanı sıra lavanta, adaçayı, kekik, zeytin çalısı, alev çalısı, mavi çim, Osmanlı çimi, kaz ayağı, agav ve perde yasemini gibi farklı türlerle kentin peyzajına hem estetik hem de çevreci bir kimlik kazandırılıyor.

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        Sulama suyu ve enerjide yüzde 50, bakım maliyetlerinde ise yüzde 30 tasarruf sağlayan çevreci dönüşüm, hem doğal kaynakların hem de kamu kaynaklarının korunmasına katkı sağlıyor.

        İl genelinde yedi ilçede toplam 6 bin 595 metrekarelik alanın dönüşümü tamamlanırken, Çerkezköy Namık Kemal Bulvarı ve Süleymanpaşa Süleyman Seba Caddesi’nde toplam 9 bin 101 metrekarelik alanda çalışmalar devam ediyor.

        Tamamlanan ve devam eden uygulamalarla birlikte Tekirdağ genelinde 15 bin 696 metrekarelik alan, daha az su ve bakım gerektiren, iklim koşullarına dayanıklı kurakçıl peyzaj anlayışıyla yeniden düzenleniyor. Büyükşehir Belediyesi, uygulamayı 60 bin metrekarelik alana çıkarmayı hedefliyor.

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