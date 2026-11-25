TIR, evin bahçesine daldı
Üsküdar'da park halindeyken freni boşalan kiremit yüklü TIR, bir gecekondunun bahçe duvarına çarptı
Giriş: 25 Kasım 2026 - 08:11 Güncelleme:
Üsküdar'da Mustafa Düzgünman Caddesi'nde saat 06.30 sıralarında park halindeki kiremit yüklü TIR, henüz belirlenemeyen nedenle freninin boşalması sonucu hareket ederek bir gecekondunun bahçe duvarına çarptı.
Duvarı yıkarak bahçeye giren tırın ön kısmında hasar oluştu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede önlem alırken, kazada yaralanan olmadı.
TIR'ın bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
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