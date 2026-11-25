Fatih Sultan Mehmet'in mirası ayağa kalkıyor

Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı tarafından ihya ve restorasyon çalışmaları 2023 yılından bu yana devam eden Edirne Sarayı'nın son halinin dron görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaşıldı.(DHA)