Uludağ'a 'kar yağıyor' diye çıkanlar, yoğun sisle karşılaştı
Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da hava sıcaklığı sıfır derece olarak ölçülürken, 'kar yağıyor' diye çıkanlar sisle karşılaştı
Giriş: 24 Kasım 2026 - 15:37 Güncelleme:
Yerli ve yabancı turistler, tur otobüsleriyle zirveye çıkarak Uludağ'ın zirvesinde yağan kar ile keyif yapmak istedi.
İHA'nın haberine göre ancak, kar yağışı yerini yoğun bir sise bırakınca, ziyaretçiler keyiflerinden geri kalmadı.
Özellikle Arap ülkelerinden gelen turistler, kar olmasa da bol bol sis fotoğrafı çekildi.
Sisli havanın etkili olduğu Uludağ'da ziyaretçiler temiz havanın keyfini çıkarırken, minikler ise daha önce bir yere toplanan karlarla oynadı.
Hava sıcaklığının sıfır derece ölçüldüğü zirvede, turistlerin kar beklentisi ise başka bir zamana kaldı.
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