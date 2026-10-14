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        Haberler Gündem Çevre Ümraniye Belediyesi'nden Elazığ'da temiz enerji yatırımı

        Ümraniye Belediyesi'nden Elazığ'da temiz enerji yatırımı

        İstanbul'un Ümraniye Belediyesi, Elazığ'ın Maden ilçesinde yapımına başladığı Güneş Enerjisi Santrali ile tüm elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerjiden karşılamayı hedefliyor. Yıllık ortalama 60 milyon lira tasarruf sağlaması beklenen yatırımla, ihtiyaç fazlası elektriğin de ülkenin enerji arzına ve ekonomisine katkı sunması amaçlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 19:04 Güncelleme:
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        Ümraniye'den Elazığ'da GES yatırımı

        İstanbul'un Ümraniye Belediyesi, temiz enerji üretimini ve kamu kaynaklarının etkin kullanımını bir araya getiren büyük bir yatırımı hayata geçiriyor.

        Enerji ve İklim Eylem Planı kapsamında Elazığ'ın Maden ilçesi Camii Kebir mevkisinde kurulacak Güneş Enerjisi Santralinin yapım çalışmalarına başlandı. Proje, belediyenin enerji maliyetlerini azaltırken yeni hizmet ve yatırımlar için kaynak oluşturacak.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tahsisli 170 dönümlük Hazine arazisinde inşa edilen santral, 13.728 kWp kurulu güce sahip olacak. Yıllık yaklaşık 22–24 milyon kilovatsaat elektrik üretmesi öngörülen tesisle, her yıl tahminen 10 bin ton karbondioksit salımının önüne geçilecek.

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        Belediyenin 25 yıl boyunca tüm elektrik ihtiyacını temiz enerjiden karşılama hedefiyle yürütülen projede, üretilen elektrik Ümraniye Belediyesi'nin tüketimi için kullanılacak. İhtiyaç fazlası enerji ise elektrik şebekesine aktarılarak ülkenin enerji ihtiyacına katkı sağlayacak.

        Güncel elektrik birim fiyatları üzerinden yıllık ortalama 60 milyon lira tasarruf sağlaması beklenen santral, belediye kaynaklarının yeni hizmet ve projelere aktarılmasına imkân tanıyacak. Enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların bütçe üzerindeki etkisini azaltacak yatırım, uzun vadeli mali planlamayı da güçlendirecek. Yaklaşık 5-6 yılda yatırım maliyetini karşılaması beklenen tesis, sonraki yıllarda da üreteceği temiz enerjiyle belediye bütçesine katkısını sürdürecek.

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        Enerji maliyetlerinin ve karbon salımının azaltılmasını, kurumsal verimlilikle buluşturan proje, yerel yönetimler için örnek bir yatırım olma niteliği taşıyor. Elazığ'da üretilecek güneş enerjisi, Ümraniye'de hizmete dönüşürken gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefine de güç katacak.

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