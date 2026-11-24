İstanbul Valiliği tarafından "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla Beyoğlu'nda bulunan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda tören düzenlendi.

Programa İstanbul Valisi Davut Gül, 3’üncü Kolordu Komutanı Rasim Yaldız, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür'ün yanı sıra kentin farklı ilçelerinden yöneticiler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, "Bir Ömür Bir Kalem" oratoryosu sunuldu.

İstanbul Valisi Davut Gül de programda bir konuşma gerçekleştirdi. Vali Gül, "Öğretmenler Günü'nüzü öncelikle tebrik ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün öğretmenlerimize selamlarını, sevgilerini iletmek istiyorum. Başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere ebediyete irtihal eden öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Emekli öğretmenlerimize bundan sonraki hayatlarında sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. Çalışan öğretmenlerimize başarılarının devamını diliyorum" dedi.

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Vali Davut Gül, 'Öğretmenlik her yaşta, her dönemde, çocuktan yetişkine kadar hayata dokunan önemli bir meslek. Türkiye Cumhuriyeti olarak da öğretmenlerimize çok şey borçluyuz. Yüz yıldır Cumhuriyetimizin gelişimine baktığımızda, ilk dönemler toplu iğne yapamayan, savaştan çıkan, yoksullukla mücadele eden, hastalıkla mücadele eden cumhuriyetten şimdi 300 milyar dolar civarında ihracatı olan, dünyanın 16'ncı büyük ekonomisi olan, alım gücü itibarıyla 11’inci sırada olan bir ülkeye geldik. Bu makas nasıl kapandı? Biz olağanüstü bir doğal kaynak bulmadık. Herhangi bir ülkenin malını, mülkünü gidip gasbetmedik. En büyük sermayemiz beşeri sermayemiz. Beşeri sermayemizin de temelinde eğitim yatıyor. Dolayısıyla da beşeri sermayemiz güçlü olduğu için biz bu açığı kapattık, daha da kapatmaya devam ediyoruz. Beşeri sermayenin de merkezinde iyi yetişmiş insan gücü var, iyi eğitimli insan gücü var. Dolayısıyla da bizim eğitim sistemimizin, öğretmenlerimizin katkısıyla yetişen gençlerimiz, yetişen büyüklerimiz ülkemizin gelişmesine çok çok büyük katkılar sundular. O açıdan bizler millet olarak, devlet olarak öğretmenlerimize çok şey borçluyuz, sizlere teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Vali Gül, "İstanbul'umuzda da yaptığımız her projede, uyguladığımız her projede başta İl Eğitim Müdürümüz Mücahit Hocam olmak üzere tüm öğretmenlerimizin katkısını hissediyoruz. Hangi projede bir ilerleme varsa, hangi projede güzel sonuçlar varsa orada öğretmenlerimizin katkısı var, fedakarlığı var, öğretmenlerimizin öğrencileri kendi evlatları olarak görme durumu var. İnşallah sizlerle birlikte İstanbul'umuzun eğitimini önümüzdeki dönemde daha iyi duruma getirmiş olacağız" dedi.

Törende Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı okundu.

Program kapsamında "Eğitim Neferlerine Minnet" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışması öğrenci ödül töreni düzenlendi.

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Emekli öğretmenlere hizmet şeref belgelerinin takdim edilmesinin ardından, öğretmenliğe yeni başlamış öğretmenler için yemin töreni yapıldı.

Tören, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.