Erciş ilçesi Kocapınar Mahallesi'ndeki aile sağlığı merkezine evlilik raporu almak için başvuran Ö.İ. ve M.İ. raporun geç verildiğini iddia ederek duruma tepki gösterdi.

AA'nın haberine göre, çıkan tartışmada doktor M.E. ve hemşire F.G. darbedildi. Yaralanan sağlık çalışanlarının şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

*Haberde DHA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.