Van'ın 4 ilçesinde eğitime kar engeli
Van'ın Çaldıran, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
Giriş: 23 Kasım 2026 - 00:54 Güncelleme:
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Çaldıran, Saray, Özalp ve Muradiye ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime pazartesi (bugün) için 1 gün ara verildi.
Bu dört ilçede kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.
*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.
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