Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Çaldıran, Saray, Özalp ve Muradiye ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime pazartesi (bugün) için 1 gün ara verildi.

Bu dört ilçede kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

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