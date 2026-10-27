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        Haberler Gündem Yargı Veyis Ateş'in yargılandığı davada iki tanık hakkında zorla getirme kararı

        Veyis Ateş'in yargılandığı davada iki tanık hakkında zorla getirme kararı

        Gazeteci Veyis Ateş'in 40 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada duruşmaya katılmayan tanıklar Serap Şaylan ve Ebru Gülan hakkında zorla getirme kararı verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 10:55 Güncelleme:
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        Veyis Ateş davasında 2 tanık için zorla getirme kararı

        Gazeteci Veyis Ateş'in "Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" ve "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçlarından 40 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, duruşmaya katılmayan tanıklar Serap Şaylan ve Ebru Gülan hakkında zorla getirme kararı verildi. Tutuksuz sanık Ateş, tanıkların bir an önce dinlenmesini ve tek isteğinin aklanmak olduğunu söyledi.

        İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tanık olarak dinlenmeleri istenen Serap Şaylan ve Ebru Gülan hazır bulunmadı. Tanıkların duruşmaya gelmemesi üzerine söz alan tutuksuz sanık Veyis Ateş, "Mehmet Akif dosyasında tanıktım. Tahliyemden sonra o duruşmaya katıldım. Zaten 9 aylık tutukluluk dönemim var. Medyatik bir insanım. Tek derdim ve amacım tanıklar bir an önce gelsin ve dinlensin. Tek isteğim aklanmak. Tanık Serap daha önceki ifadesinde ‘Beni Çengelköy'e davet etti' demişti. Ben de daha önce Çengelköy'de hiç oturmadığımı söylemiştim. Bunu hatırlatmak istiyorum" dedi.

        Mahkeme başkanı, tanıklar Gülan ve Şaylan hakkında zorla getirme kararı verdi. Duruşma, tanıkların dinlenmesi için 8 Aralık'a ertelendi.

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