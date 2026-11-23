Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Soğuksu Milli Parkı'nda, vurulan anne bozayı ve yavrusunun, diğer yavrularla güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde ayı ailesinin bölgedeki restoranın bahçesinde ve çevresinde dolaştığı görüldü.

DHA'nın haberine göre önceki gün ilçede bulunan Soğuksu Milli Parkı’nda yaşayan ayı ailesinden anne ayı ve yavrularından biri, silahla vurularak öldürüldü.

Tarım ve Orman Bakanlığı, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı'nda 2 bozayının vurulmasına ilişkin Bakanlığımız tarafından idari soruşturma başlatılmış, Teftiş Kurulu olayı tüm yönleriyle incelemek üzere görevlendirilmiştir. Olayda ihmali veya kusuru bulunanlar hakkında gerekli işlemler yerine getirilecektir. Yavru ayıların bulunması ve koruma altına alınmasına yönelik ekiplerimiz sahadaki çalışmalarını sürdürmektedir" denildi.

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Soruşturma sürerken, diğer yavru 2 ayının bulunması ve koruma altına alınmasına ilişkin çalışmaların da devam ettiği belirtildi. Öte yandan vurulan 'Kar' isimli anne ayının, erkek ayı 'Kış' ve yavrularıyla bölgede güvenlik kameralarına yansıyan yeni görüntüleri ortaya çıktı. Ayı ailesinin bölgede bulunan restoranın bahçesinde ve çevresinde gezdiği görüldü.

"ÇOK ÜZÜLDÜK"

Bölgede esnaf olan Mustafa İnan, ayıların vurulmasına çok üzüldüklerini söyleyerek, "Bu civarda domuzlar var, ayılar olmazsa domuzlar bağlarımıza zarar verir. Kayıp olan yavrular da yetkililer tarafından aranıyor. Yavrular annesinden de mahrum kaldı. Annesi rehberlik yapıyordu. Bu hayvanlar beslenemedikleri için yemek arıyorlar" dedi.

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Bölgede oturan Emre Öztürk ise "Evimiz ormana 10 metre mesafede. Her akşam bu anne ve yavrular bizim evin oraya de geliyordu. Yıllardır bu ayların kimseye zarar verdiğini, saldırdığını duymadık, şahit olmadık. Suçluların cezalarını çekmesini istiyoruz. Kayıp yavruların da nerede olduğu bilinmiyor. Bir an önce bulunmasını istiyoruz. Bunlar soyu tükenmekte olan bizim korumamız gereken canlar. Cana kıymak ne demek? Farklı bir önlem alınabilirdi" ifadelerini kullandı.