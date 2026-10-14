3 ilde okullar tatil ilan edildi! Hangi illerde okullar tatil edildi?

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, son meteorolojik veriler doğrultusunda kentte sağanağın etkisini artırmasının beklendiği belirtilerek, 15 Ekim Perşembe günü il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan gazi, malul gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin yanı sıra rehabilitasyon merkezi, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personel ile 10 yaşından küçük çocuğu olan kadın personelin de mesaisi zorunlu olanlar hariç 1 gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

SAKARYA'DA BİR İLÇEDE TATİL

Sakarya genelinde bu gece ve yarın şiddetli sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD’ın uyarılarının ardından beklenen sağanak nedeniyle Karasu Kaymakamlığı tarafından, ilçedeki Darıçayırı Mahallesi’nde bulunan Şehit Oktay Demirci İlkokulu ve Ortaokulu’nda eğitime bir gün ara verildi.

YALOVA'DA DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Yalova Valiliği, 15 Ekim Perşembe günü kent genelinde beklenen aşırı yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, öğrencilerin sağlığı ve güvenliği ile ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla il genelindeki tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime ara verilmesi kararı alındığı belirtildi.

REKLAM

BAZI KAMU ÇALIŞANLARI İDARİ İZİNLİ SAYILACAK

Valilik, olumsuz hava koşulları nedeniyle kamuda çalışan hamile, engelli ve çocuğu anaokulu veya kreşe devam eden kadın personelin de 15 Ekim Perşembe günü idari izinli sayılacağını açıkladı.

İKİ TEKERLEKLİ ARAÇLARA TRAFİK YASAĞI

Olumsuz hava koşullarına karşı alınan tedbirler kapsamında motosiklet, scooter ve benzeri iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı da yasaklandı.

Yalova Valiliğinin kararına göre yasak, 14 Ekim Çarşamba günü saat 22.30 itibarıyla başlayacak ve ikinci bir duyuruya kadar devam edecek.

Valilik, vatandaşların aşırı yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.