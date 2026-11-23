Karaman'ın Ermenek ilçesinde bir rehabilitasyon merkezinde çalışan Mehmet Ali Göksu (37), arkadaşıyla birlikte dün saat 17.00 sıralarında Gımdan Boğazı mevkisine gezmeye gitti.

Burada araçları çamura saplanması üzerine Göksu, yardım çağırmak için ayrıldı. Göksu geri dönmeyince, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler ve bölgedekiler, Mehmet Ali Göksu için dağlık ve ormanlık alanda arama çalışması başlattı.

Şu ana kadar Göksu’nun izine rastlanılmazken, arama çalışmaları sürüyor.